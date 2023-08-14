Мэр Читы рассказала о ходе скоса травы в городе

В Чите выполнили треть работ по скосу травы, при этом часть из них перенесли на сентябрь и октябрь, чтобы убрать сухостой накануне зимы. Об этом рассказала мэр города Инна Щеглова в своем Telegram, сообщает ИА ChitaMedia в понедельник, 14 августа.

По словам сити-менеджера, из-за нехватки финансирования пришлось расставлять приоритеты по местам скоса и травы. Глава администрации высказала мнение, что они выбраны правильно — гостевые маршруты, дороги, которые ведут к школам и другим социальным объектам, места, где могут случиться возгорания от сухой травы весной, самый центр города.

Ранее в августе сообщалось, что на территории Читы к 2030 году планируется возвести более 3,5 млн кв. м жилья. В мастер-плане определены 34 инвестплощадки, на которых предполагается возвести дома.