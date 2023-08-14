На острове Татышев в Красноярске разбирают арку

Арочную конструкцию разбирают на съезде с вантового Виноградовского моста на остров Татышев в Красноярске. Работы проводятся в целях расширения пешеходной дорожки.

«Мы решили убрать ее, чтобы сделать пешеходную дорожку шире. С такой просьбой к нам обратились гости парка во время прямого эфира. Теперь места станет больше, а прогулки будут комфортнее и безопаснее», — сказано в соцсетях Татышев-парка, сообщение приводит ИА KrasnoyarskMedia.

Рабочие уже приступили к разбору арки, чтобы перевезти ее и установить на восточной стороне острова. Также планируется, что зимой конструкция дополнит ледовый городок.