В Магадане открыли для посещения «Маску Скорби»

В Магадане после завершения реставрационных работ открылся мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска Скорби». Первые экскурсии прошли 12 и 13 августа, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Жители города и туристы посетили внутренние музейные экспозиции: «Лагерная промзона», «Лагерный погост», «Камера-одиночка».

Экскурсии на территории объекта культурного наследия регионального значения проводятся бесплатно. О дате и времени следующей экскурсии можно узнать в Telegram Музейного комплекса Магадана, отмечает ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года начнется реставрация Свято-Троицкого кафедрального сбора Псковского кремля. Ожидается, что работы продлятся около трех с половиной лет.