Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза чумы в Россию из Китая

Риск завоза чумы в Россию из Китая минимален, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу, говорится 14 августа в сообщении на сайте ведомства.

«Риск завоза инфекции на территорию России минимален», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Учреждения ведомства продолжают мониторинг активности природных очагов чумы.

«По информации, появившейся в СМИ, на севере КНР, в Шилин-Гол, зарегистрировано три случая заболевания человека чумой», — говорится в сообщении.

Очаг инфекции не имеет общей границы с Россией. Ситуация контролируется Роспотребнадзором.

Ранее, 8 августа, сообщалось. что в Улан-Баторе госпитализировали мужчину, который заразился бубонной чумой после употребления в пищу мяса сурка. По данным специалистов, 17 из 21 монгольской провинции подвержены риску заражения.

Бубонная чума — инфекционное заболевание, которое распространяется блохами, живущими на диких грызунах. Человек может погибнуть от инфекции менее чем за сутки без медицинского вмешательства.