В школах Ставрополья введут агроклассы

В общеобразовательных школах Ставропольского края предложили ввести агроклассы. Такую инициативу глава региона Владимир Владимиров обсудил с ректором краевого аграрного университета Владимиром Ситниковым, сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на соцсети губернатора.

«Считаю эту инициативу важной с точки зрения обеспечения кадрами нашего агропромышленного комплекса. А подготовка в соответствии с запросами предприятий обеспечит специалистам гарантированное трудоустройство», — сказал Владимиров.

Задачей агроклассов будет ранняя профориентация. В каждом округе введут свои специальности для детей в зависимости от специфики аграрного комплекса территории и запросов местных предприятий.

Реализация инициативы начнется в нескольких муниципалитетах в будущем учебном году. В каждом из них будет определена базовая школа, в которой появится такой агрокласс.