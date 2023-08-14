Жителей Подмосковья предупредили об осенней миграции гадюк c полей в леса

В Московской области гадюки скоро начнут мигрировать c полей в леса, и жителям региона следует быть осторожными. Об этом председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов сообщил в понедельник, 14 августа.

«В Подмосковье зафиксировано несколько случаев укусов людей гадюками. Такое поведение связано с неосторожным обращением с животными и приближающейся осенней миграцией змей. В этот период пресмыкающиеся ползут с полей в леса и начинают искать места для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные деревья», — цитирует Баженова агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе комитета отметили, что гадюки занесены в Красную книгу региона, убивать их не нужно.

«Они регулируют численность грызунов, в первую очередь мышей. Помните: змеи просто так не нападают. Не трогайте их — и не будете укушены. Гадюки, как и все змеи, очень чувствительны к вибрациям. Поэтому, собирая грибы или просто гуляя в лесу, где есть змеи, создавайте шум: топайте, шуршите палкой, шаркайте ногами», — говорится в сообщении.

Также рекомендуется надевать плотную и высокую обувь.

Чтобы исключить свидание с гадюкой, надо соблюдать некоторые рекомендации, например следить за чистотой на участке, пишет РИАМО. Кроме этого, дачники могут скосить бурьян, убрать сухую траву и ненужные пни.

10 августа сообщалось, что подросток из Тверской области попал в больницу после нападения змеи в деревне Тутань, его жизни ничто не угрожает. Днем ранее стало известно, что годовалого ребенка укусила змея рядом с Павловским Посадом в Московской области. Его доставили в токсикологическое отделение детской больницы.