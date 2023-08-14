Дацик и Джонсон приготовили окрошку во время кулинарного поединка

Российский боец Вячеслав Дацик и американский боксер Кевин Джонсон посоревновались в приготовлении окрошки. Кулинарный поединок прошел 14 августа в одном из ресторанов Москвы.

Ведущим мероприятия стал промоутер Владимир Хрюнов. Он в шутку предложил спортсменам завершить бои и стать поварами, но Дацик с этим не согласился.

«Это дело бросить нельзя. Оно как наркотик», — сказал он во время нарезки овощей.

Российскому спортсмену удалось сделать блюдо быстрее. Оценивать готовку пригласили белорусскую боксершу Екатерину Ковалеву. Она не смогла определить победителя, лишь отметив, что окрошка Джонсона получилась острее.

При этом американец не стал сам пробовать получившийся суп, в то время как Дацик с аппетитом пообедал результатом своего труда. Он отметил, что никогда ничего не ест в день поединка, чтобы выйти на ринг голодным и злым.

18 августа Дацик проведет боксерский поединок с британцем Оли Томпсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Джонсон же встретится с россиянином Марком Петровским.

Приобрести билеты на вечер можно по этой ссылке.

4 августа российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у российского боксера больше шансов победить, поскольку он в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

В тот же день Петровский рассказал «Известиям» о своей подготовке к поединку. Он отметил, что Джонсон не является его кумиром, но у американца в активе 20 нокаутов, поэтому к бою необходимо относиться серьезно.