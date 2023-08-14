Авиакомпания Red Wings отправит в Анталью резервный борт

Авиакомпания Red Wings в ближайшее время отправит в Анталью резервный самолет, который заберет оставшихся в Турции российских туристов. Об этом 14 августа сообщает Росавиация.

«Авиакомпанией «Ред Вингз» в ближайшее время планируется для обеспечения перевозки пассажиров из Антальи в Екатеринбург направить из аэропорта Жуковский (Московская обл.) резервное воздушное судно», — отмечает ведомство.

Сообщалось, что первый самолет с пассажирами задержанных рейсов Red Wings из Екатеринбурга в Анталью вылетел 14 августа в 18:30 мск. Данный рейс осуществила авиакомпания «Икар». Этот же самолет вернется обратно и привезет часть застрявших в Турции российских туристов. Более точное время вылета самолета из Турции будет определено позднее, после того как будут проведены процедуры для подготовки рейса.

Ранее, 13 августа, стало известно, что пассажирский рейс авиакомпании Red Wings не может вылететь из Антальи в Екатеринбург. Задержка была почти на сутки, по предварительным данным, она была вызвана поломкой самолета.

В тот же день одна из пассажирок рейса сообщила «Известиям», что причиной задержки самолета с российскими туристами на борту стали технические неполадки. Как объяснила женщина, пассажирам заявили, что сломалось устройство, запускающее двигатели.

14 августа авиакомпания подтвердила, что задержки рейсов были вызваны выходом двух самолетов из строя. Данный инцидент компания назвала «нештатной ситуацией».

Росавиация сообщила, что взяла на контроль вопрос перевозки авиакомпанией Red Wings туристов по маршруту Анталья – Екатеринбург. Ведомство уточнило, что авиакомпания Nordwind перевезет на своих рейсах пассажиров задержанных рейсов Red Wings. Позже, 14 августа, стало известно, что после 37-часовой задержки рейс из Екатеринбурга в Анталью всё же вылетел.