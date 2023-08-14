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Уметскую школу в Тамбовской области отремонтируют за 125 млн рублей

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В Тамбовской области определили подрядчика, который займется капитальным ремонтом Уметской агроинженерной школы имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на результаты электронного аукциона.

Работы выполнит ООО «Стронгстрой» из Тамбова, фирма оказалась единственным участников торгов. Стоимость контракта с ней составит более 125 млн рублей, средства будут выделены из федерального (91% от суммы), регионального (8,9%) и местного (0,1%) бюджетов.

По данным информагентства, работы стартуют 10 января 2024 года и должны завершиться к июню 2025-го. Подрядчик приведет в порядок фасад и кровлю, заменит полы, окна, двери и инженерные коммуникации, отремонтирует внутренние помещения.

Здание на улице Первомайской, 80 было построено в 1961 году, школа в него переехала в 1975-м. Сейчас в ней учится более 500 детей.

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