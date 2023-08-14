Затопленный район Семи ветров в Уссурийске очистили от мазута

Жилой район Семи ветров в Уссурийске полностью очистили от мазута. Работы проходили в круглосуточном режиме, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

О разливе нефтепродуктов стало известно 13 августа. Бить тревогу начали жители 58 дома по улице Агеева, где затопило подъезд из-за прохождения тайфуна. Причиной ЧП стала поврежденная бочка с мазутом, которая находилась в гараже одного из собственников.

На место аварии выехала бригада рабочих. После спада воды они засыпали пораженные участки сорбентом. После отработки его убрали и очистили загрязненные поверхности, пишет ИА PrimaMedia.

Ранее, 12 августа, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин 12 августа в беседе с «Известиями» предупредил жителей Приморского края о дальнейшем образовании циклонов и тайфунов.