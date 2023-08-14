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КамАЗ спрогнозировал резкий рост рынка тяжелых грузовиков на 60%

Гендиректор КамАЗа Когогин: рынок тяжелых грузовиков вырастет на 60%
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В 2023 году продажи тяжелых грузовиков аномально резко вырастут до 60%. Об этом 14 августа сообщил журналистам гендиректор компании «КамАЗ» Сергей Когогин.

По его словам, в прошлом году российский рынок тяжелых грузовиков составил 75 тыс. штук, в этом году он составит 120 тыс.

«Рынок будет большой, он вырос гораздо выше предыдущих наших ожиданий. Мы предполагаем, что минимум в нашем сегменте будет 120 тыс. Это вообще аномально большой рынок за последние 15 лет, по-моему, где-то на уровне 2012 года было нечто подобное, но тогда совершенно другие машины были, меньшей грузоподъемности», — отметил Когогин в разговоре с «РИА Новости», отвечая на вопрос о рынке тяжелых грузовиков, который был задан в кулуарах форума «Армия-2023».

Согласно плану, в 2023 году КамАЗ планирует продать порядка 44–50 тыс. машин только на российском рынке.

«Китай занимает (рынок. — Ред.). Соответственно, спрос идет: это дороги, аномально высокий объем — это самосвалы, начинает восстанавливаться рынок тягачей. Обычно 50% были магистральные тягачи, 50% — всё остальное. В этом году самосвалы превзошли тягачи», — подытожил Когогин.

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Ранее, 7 августа, аналитики «Автостата» подсчитали, что продажи в сегменте тяжелых грузовиков выросли на 14% по сравнению с предыдущим показателем, а легких коммерческих грузовиков — на 24%.

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