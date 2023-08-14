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ЦСКА оспорит в международных инстанциях решение IIHF по Федотову
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ЦСКА оспорит в международных инстанциях решение IIHF по Федотову

ЦСКА заявил, что оспорит в международных инстанциях решение IIHF по Федотову
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Фото: РИА Новости/Александр Овчаров
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Хоккейный клуб (ХК) ЦСКА оспорит в международных инстанциях решение IIHF (Международной федерации хоккея) в отношении клуба и игрока Ивана Федотова. Об этом 14 августа говорится в его заявлении.

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает несогласие с данным решением, считает его ангажированым и будет оспаривать его в международных инстанциях», — отметили в ХК.

Там уточнили, что вратарь ЦСКА сейчас находится на сборах основной команды в Минске и готовится к стартовой игре Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 против казанского «Ак Барса».

В ЦСКА выразили уверенность, что Федотов примет участие в предстоящем сезоне.

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Как уточняет «Спорт-Экспресс», ранее в понедельник IIHF вынесла окончательный вердикт по делу Федотова. Федерация пришла к выводу, что вратарь имеет действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

В мае 2022 года спортсмен подписал однолетний контракт с клубом НХЛ, однако после этого прошел срочную службу в рядах Российской армии.

В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

ЦСКА наказан запретом на международные трансферы сроком на один год — с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. Вратаря дисквалифицировали 1 сентября по 31 декабря.

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