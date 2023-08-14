Новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Мурманске
В районе Северное Нагорное в Мурманске возведут новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, сообщается на сайте ведомства.
Под строительство выбран участок на Кольском проспекте, в северной части района Северное Нагорное. Общая площадь застройки составит 2868 кв. м, а площадь самого здания — 8084 кв. м.
«Новый спорткомплекс в Мурманске представляет собой трехэтажное здание с эффектными архитектурными решениями. Особую привлекательность комплексу придает его необычная кровля в виде сложной криволинейной формы из гнутоклееных деревянных балок», — отмечает главный эксперт проекта Ольга Алиева.
Как уточняет ИА «Би-порт», на первом этаже здания разместят два бассейновых зала, на втором — зимний сад, залы для подготовительных занятий детской группы, методические кабинеты и служебно-административные помещения. На третьем этаже расположится тренажерный зал.
Стоимость и сроки реализации проекта не называются.