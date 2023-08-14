Тело утонувшего подростка обнаружили в отводящем канале Кольской АЭС

В Полярнозоринском канале в Мурманской области обнаружено тело утонувшего 17-летнего мальчика. Организована проверка, сообщает региональное СУ СК России.

Трагедия произошла 10 августа на отводящем канале Кольской АЭС в городе Полярные Зори, куда молодой человек пришел со своими знакомыми искупаться. Подросток нырнул в воду, но на поверхность не выплыл.

Тело мальчика было обнаружено днем 14 августа, уточняет ИА «Би-порт». Признаков насильственной смерти на нем не зафиксировано.

«В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Свою проверку также организовала прокуратура.

Вечером 10 августа двухлетний ребенок утонул во время купания в реке Мульта на Алтае. Тело погибшего обнаружили в 1 км ниже по течению.