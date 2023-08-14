Первый самолет совершил посадку в аэропорту Восточного

Самолет впервые приземлился в строящемся аэропорту космодрома Восточный, сообщает пресс-служба «Роскосмоса». На новую взлетно-посадочную полосу для проверки ее технической готовности приземлился самолет Ту-134 госкорпорации.

Воздушным судном управлял опытный экипаж Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, который входит в «Роскосмос». Пилоты во главе с командиром объединенного авиационного отряда Вадимом Юндерсом отработали одно из упражнений по подготовке к заходу и посадке на аэродром с ограниченным использованием радиотехнических средств.

После непродолжительной стоянки и подготовки к повторному вылету самолет отправился в аэропорт Благовещенска, пишет Амурская служба новостей.

Как отмечает издание, строительство аэропортового комплекса на Восточном ведется в два этапа, срок завершения второго — декабрь 2024 года.