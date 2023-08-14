На стройке в Москве обнаружили «зубы динозавра»

Во время проведения строительных работ в Москве водитель экскаватора нашел предметы, похожие на зубы гигантского животного. Об этом он рассказал 14 августа «Известиям».

Земляные работы проводились на Муравинской улице в районе Митино. Мужчина рассказал, что заметил предметы необычного цвета в земле.

Экскаваторщик достал ковш, дождался, когда из него выйдет вода. После этого на землю выпал комок грунта странного цвета.

«Я подошел к этому комку, а там как будто зубы такие большие были, старые. Еще там были кусочки круглые, их было, наверное, штук пять-четыре. Один кусочек большой», — уточнил он.

Мужчина вызвал на место находки сотрудников экстренной службы 112. Они пообещали прислать специалистов. Полицейские провели опись обнаруженных предметов.

Находку изучают ученые.

В 2021 году российские ученые впервые обнаружили останки гигантского ящера длиной около 5 м в Центральной России. Останки нашли на территории карьера Малый Пролом под Рязанью. Был найден зуб рептилии семейства мозазавров из мелового периода мезозойской эры.