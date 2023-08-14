Сильный дым от горящих лесов накрыл Якутск

Сильный дым окутал Якутск в понедельник, 14 августа, из-за движения воздушных масс из и юго-восточной части республики, Хабаровского края и Амурской области, где развивается негативная лесопожарная обстановка. Об этом сообщается в Telegram-канале зампреда правительства региона Дмитрия Садовникова.

Задымление наблюдается над центральным районом республиканской столицы, а также по заречной и вилюйской группам районов. По прогнозам специалистов, после прохождения фронтальных осадков задымленность ослабится, но концентрация вредных веществ в воздухе сохранится еще какое-то время.

Как отмечает ИА YakutiaMedia, сохраняются метеорологические условия первой степени опасности, они будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

Так, по состоянию на 14:00 (местное время), в столице региона и 11 районах провели 103 исследования атмосферы, пишет ИА SakhaNews. Превышение ПДК химических веществ установлено в 38 случаях, в том числе в самом Якутске. В частности, содержание диоксида азота в воздухе находилось на уровне до 1,6 ПДК, оксида азота — до 1,3 ПДК.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что в Якутии на время запретили сплавы по реке Буотаме в национальном парке «Ленские столбы». Причины — неблагоприятная пожароопасная обстановка и задымленность на территории нацпарка.