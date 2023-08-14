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15 августа — День памяти святого Василия Блаженного: история и традиции

Православные отмечают День памяти святого Василия Блаженного 15 августа
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Фото: commons.wikimedia.org
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Православная церковь 15 августа отмечает День памяти святого Василия Блаженного. Память об этом человеке дошла до наших дней со времен Ивана IV Грозного, в народе говорили, что даже грозный владыка с трепетом и уважением относился к юродивому. В 2023 году торжество приходится на вторник. «Известия» рассказывают, кем был святой и как принято отмечать знаменательный день.

День памяти святого Василия Блаженного – 2023 — история

По данным исторических свидетельств, Василий родился в крестьянской семье в подмосковном селе Елохово около 1464 года. Юноша был подмастерьем сапожника, когда у него открылся дар ясновидения. Он предвидел скорую кончину одного из заказчиков, и через несколько дней пророчество сбылось. Вскоре, следуя зову сердца, Василий покинул мастерскую.

Босой и нагой, даже в самый лютый мороз, он бродил по улицам и изображал немого. Он совершал странные поступки — к примеру, намеренно портил продукты на прилавках у купцов, за что получал побои. А впоследствии оказывалось, что товар был порчен. Он целовал углы домов, где жили склочные и недобрые люди, объясняя это тем, что там стоят незримые скорбящие ангелы.

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Как отмечали современники, святой будто видел каждого человека насквозь, обличал бесчестие и неправду. Вскоре блаженного Василия начали узнавать на московских улицах, а слава о нем дошла до правителя.

Иван IV начал приглашать юродивого ко двору, относился к нему с почетом и, как предполагали в его окружении, даже побаивался провидца. Перед смертью Василий предрек правление царевича Федора, что тоже сбылось в будущем. После кончины юродивый был причислен к лику святых.

День памяти святого Василия Блаженного – 2023 — традиции

В день праздника полагается посетить церковь и помолиться святому Василию. Храм Василия Блаженного (он же Покровский собор) располагается на Красной площади в Москве. В стенах святыни покоятся и мощи провидца. Традиционно 15 августа в нем проходит торжественная служба, прихожане просят у святого восстановления справедливости, покровительства, наставления на верный путь и исцеления.

В народе существует традиция набирать луговые цветы, плести венки и приносить сорванные растения к иконам.

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Праздник приходится на время Успенского поста, поэтому верующим не стоит забывать об ограничениях — употреблять в пищу продукты животного происхождения нельзя. На стол можно подавать постную выпечку, орехи, мед, сухофрукты.

День памяти святого Василия Блаженного – 2023 — чего нельзя делать

Как и в любые другие дни церковных праздников, нельзя ругаться, сквернословить и конфликтовать с окружающими. Не стоит обременять себя финансовыми обязательствами, давать или брать деньги в долг.

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Во время поста нельзя устраивать шумные застолья, веселиться и громко праздновать. Также необходимо избегать суеты и людных мест.

День памяти святого Василия Блаженного – 2023 — приметы

В народе принято обращать внимание на приметы погоды. Так, громкое пение птиц считается предвестием хорошей погоды, а громкое кваканье лягушек — предшествием дождей.

Зато сами осадки сулят хороший урожай картофеля, а вот ветреная погода якобы влечет за собой плохой урожай зерновых.

11 августа Русская православная церковь отмечала Рождество Николая Чудотворца. «Известия» рассказали, кем был святой, в чем он помогает верующим и как справляют религиозный праздник.

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