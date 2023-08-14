Число жертв схода оползня на грузинском курорте Рача выросло до 25

Число жертв оползня на грузинском курорте Шови в высокогорном крае Рача выросло до 25. Об этом 14 августа сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

«В зонах бедствия спасателями было обнаружено еще одно человеческое тело», — сообщает Netgazeti со ссылкой ведомство.

К этому моменту в зоне бедствия спасатели нашли 25 тел. Поиски еще восьми человек продолжаются.

Ранее, 6 августа, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, что оползень полностью уничтожил курорт Шови. Он отметил, что в зоне бедствия идут работы по очистке и устранению последствий оползня — там работает около 80 единиц техники. Днем ранее стало известно об установлении личностей шести погибших, среди которых была гражданка России Ксения Т., тело которой опознала ее подруга в морге.

Бедствие произошло 3 августа рядом с гостиницей «Сансет Шови», уничтожив коттеджи с туристами, отдыхавшими вдоль русла реки. В общей сложности объем грязевой массы составил более 5 млн куб. м.

В поисково-спасательной операции участвовали 400 специалистов. Кроме того, были задействованы вертолеты, дроны и спецтехника.