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Экономист дал россиянам совет по покупке и продаже валюты

Экономист Беляев: целесообразность покупки и продажи валюты индивидуальна
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Ситуация с курсом доллара и инфляцией вряд ли будет существенно улучшаться. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев высказал в понедельник, 14 августа. Также он оценил целесообразность покупки и продажи валюты на фоне ее подорожания.

По словам экономиста, всё зависит от того, какие цели преследует человек. Целесообразность же продажи долларов зависит от того, за сколько они приобретались.

«Всё индивидуально. Надо подумать, есть ли смысл сейчас продавать и уходить в рубли, вкладывать их под проценты или в какие-то другие инструменты. Может быть, там и больше выиграют», — добавил он в беседе с Lenta.Ru.

Беляев отметил, что приобретать валюту сейчас можно, но только в качестве страховочного инструмента, то есть как гарантию от инфляции. При этом стоит учитывать, что это вряд ли принесет прибыль.

«Покупать ты будешь по курсу продажи банка, то есть выше биржевой цены, а продавать, когда тебе понадобятся рубли, — по курсу ниже биржевого», — сказал эксперт.

Он добавил, что для того, чтобы выйти в ноль, надо, чтобы рубль подешевел еще хотя бы на 10–15% по отношению к доллару.

По его словам, такой сценарий возможен.

«Пространство для снижения рубля еще есть. Я думаю, пределы в районе 110 или 120. Туда он придет, остановится, мы это назовем новой реальностью, а потом всё будет зависеть от дальнейшей экономической ситуации», — заключил финансовый аналитик.

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Ранее в этот день курс доллара на Мосбирже превысил 101 рубль, евро — 110 рублей впервые с марта 2022 года.

Позже в этот день Банк России назначил на 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, передает RT.

После этого курс доллара на Мосбирже упал ниже 100 рублей, сообщается на сайте kp.ru.

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