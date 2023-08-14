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Пассажирский самолет пролетел через бесполетную зону Украины

NRK: пассажирский самолет пролетел через бесполетную зону Украины
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Фото: TASS/imago images/Pius Koller
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Пассажирский самолет Airbus A320-200 турецкой авиакомпании BBN Airlines пролетел через закрытое воздушное пространство Украины по маршруту из Осло в Анталью. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает NRK со ссылкой на сервис Flightradar24.

Инцидент с воздушным судном произошел 25 июля. Пилоты самолета приняли решение об изменении первоначального маршрута и отклонились от намеченного пути из-за непогоды. Так чартерный самолет вошел в воздушное пространство Украины.

Попадание судна в бесполетную зону зафиксировал Flightradar24 после того, как самолет отклонился от маршрута, пролетая над Румынией.

В ответ на это авиакомпания пообещала не допускать подобных ситуаций.

«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных случаев», — заявили в BBN Airlines.

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NRK пока не получили ответа от министерства обороны и министерства иностранных дел Украины.

Ранее, по сообщению от 10 августа, летательные аппараты международной коалиции во главе с США 18 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. За сутки со стороны коалиции также было зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

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