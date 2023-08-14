Песчаная буря обрушилась на Иорданию
Сильная песчаная буря накрыла иорданский город Эль-Мафрак. Из-за непогоды видимость упала практически до нуля, движение транспорта остановилось, передает телеканал «Известия». Местным жителям рекомендовали укрыться в домах и закрыть окна. Власти королевства ввели в городе режим ЧС. По прогнозам синоптиков, буря продлится в течение суток.
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