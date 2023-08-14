В Уссурийске выяснят причину прорыва дамбы от напора воды

В Уссурийске пытаются выяснить причины, по которым дамба не смогла выдержать напор речной воды и 12 августа повлекла за собой крупнейшее за последние десять лет наводнение. О подробностях происшествия 14 августа рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Дамба должна была спасти жителей микрорайона. Наглядно видно, из чего она сделана: помимо тонн грязи, какой-то жижи, это мелкие камни. Попадаются и осколки стекла. Как это все должно было обезопасить людей — совершенно не понятно», — сообщил корреспондент.

На кадрах видно, что вода из реки дошла до дворов и полностью затопила первые этажи зданий. Квартиры верхних этажей остались без электричества и водоснабжения. Другой серьезный вопрос для жителей города — большое количество мазута на зданиях. По словам местной жительницы, вода уйдет, но очистка города от мазута станет еще большей проблемой.

Местные власти отрицают причастность дамбы к происшествию. По их мнению, природный фактор стал основной причиной данного инцидента.

«Видимо, это связано с подземными источниками, которые, конечно, мы не знаем, как действуют. На эту территорию начала активно поступать вода. Это ни в коем случае не связано с тем, что где-то имеются нарушения целостности тела дамбы либо есть где-то какой-то прорыв. Это не так», — заявил директор МКУ УГО Александр Лихидченко.

Кроме того, местные жители встретились с губернатором Приморского края. Пострадавшие рассказали ему о своих действиях, когда увидели, что вода двигается в сторону домов. Глава края также сообщил, что после данного инцидента высота дамбы будет увеличена.

Ранее, 13 августа, дополнительная группа спасателей с инженерной техникой прибыла в Уссурийск в Приморье из Хабаровска. Прибывшие силы будут проводить в подтопленных районах работы по усилению и отсыпке размытого водой дорожного полотна, возведению защитных дамб.

О проране в дамбе на реке Раздольной в Уссурийске стало известно 12 августа. Были затоплены дома, детские сады и гаражи. Согласно данным администрации Уссурийска, дамба в эксплуатацию еще не была введена. А срок ее сдачи был запланирован на конец сентября.