Реклама
Прямой эфир
Общество
Мантуров сообщил о начале поставок МС-21 до конца 2024 года
Мир
США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн
Наука и техника
Станция «Луна-25» передала первые снимки
Экономика
Рубль на анонсе заседания ЦБ по ключевой ставке перешел к росту
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Мир
Число жертв схода оползня на грузинском курорте Рача выросло до 25
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил о плане вторжения Польши на Украину
Мир
Температура воздуха в Турции поднялась до +47 градусов
Общество
На стройке в Москве обнаружили «зубы динозавра»
Армия
Минобороны показало поражение батареи С-300 ВСУ в Николаевской области
Туризм
Рейс из Екатеринбурга в Анталью вылетел после 37-часовой задержки
Экономика
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 98 рублей
Армия
Российские силы нанесли удар по складам хранения безэкипжаных катеров ВСУ

В Уссурийске выяснят причину прорыва дамбы от напора воды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уссурийске пытаются выяснить причины, по которым дамба не смогла выдержать напор речной воды и 12 августа повлекла за собой крупнейшее за последние десять лет наводнение. О подробностях происшествия 14 августа рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Дамба должна была спасти жителей микрорайона. Наглядно видно, из чего она сделана: помимо тонн грязи, какой-то жижи, это мелкие камни. Попадаются и осколки стекла. Как это все должно было обезопасить людей — совершенно не понятно», — сообщил корреспондент.

На кадрах видно, что вода из реки дошла до дворов и полностью затопила первые этажи зданий. Квартиры верхних этажей остались без электричества и водоснабжения. Другой серьезный вопрос для жителей города — большое количество мазута на зданиях. По словам местной жительницы, вода уйдет, но очистка города от мазута станет еще большей проблемой.

Местные власти отрицают причастность дамбы к происшествию. По их мнению, природный фактор стал основной причиной данного инцидента.

«Видимо, это связано с подземными источниками, которые, конечно, мы не знаем, как действуют. На эту территорию начала активно поступать вода. Это ни в коем случае не связано с тем, что где-то имеются нарушения целостности тела дамбы либо есть где-то какой-то прорыв. Это не так», — заявил директор МКУ УГО Александр Лихидченко.

Кроме того, местные жители встретились с губернатором Приморского края. Пострадавшие рассказали ему о своих действиях, когда увидели, что вода двигается в сторону домов. Глава края также сообщил, что после данного инцидента высота дамбы будет увеличена.

Ранее, 13 августа, дополнительная группа спасателей с инженерной техникой прибыла в Уссурийск в Приморье из Хабаровска. Прибывшие силы будут проводить в подтопленных районах работы по усилению и отсыпке размытого водой дорожного полотна, возведению защитных дамб.

О проране в дамбе на реке Раздольной в Уссурийске стало известно 12 августа. Были затоплены дома, детские сады и гаражи. Согласно данным администрации Уссурийска, дамба в эксплуатацию еще не была введена. А срок ее сдачи был запланирован на конец сентября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023