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Змея укусила трехлетнего ребенка на детской площадке в Подмосковье

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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Christoph Bosch
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Трехлетнего мальчика укусила змея на детской площадке в Московской области. Об этом 14 августа рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел вечером 11 августа во дворе дома на улице Новой в деревне Демихово под Орехово-Зуевым.

Ребенка госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.

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Ранее, 9 августа, подросток из Тверской области попал в больницу после нападения змеи в деревне Тутань. Мальчик попал в реанимацию, его жизни ничто не угрожало.

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