Змея укусила трехлетнего ребенка на детской площадке в Подмосковье

Трехлетнего мальчика укусила змея на детской площадке в Московской области. Об этом 14 августа рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел вечером 11 августа во дворе дома на улице Новой в деревне Демихово под Орехово-Зуевым.

Ребенка госпитализировали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее, 9 августа, подросток из Тверской области попал в больницу после нападения змеи в деревне Тутань. Мальчик попал в реанимацию, его жизни ничто не угрожало.