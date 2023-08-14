Почти 20 пьяных водителей остановили в Ульяновской области за два дня

За минувшие выходные в Ульяновской области остановили 18 пьяных водителейОб этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на информацию ГИБДД.

12 и 13 августа инспекторы пресекли 458 нарушений правил дорожного движения. 17 автомобилистов не предоставили преимущество пешеходам. Сами пешеходы девять раз нарушили ПДД. Еще 13 водителей выехали на полосу, предназначенную для встречного движения.

Среди водителей общественного транспорта оштрафованы семь водителей. Еще 34 водителя привлечены к ответственности за управление транспортными средствами со светопропускаемостью стекол, не соответствующей регламенту. У 22 машин замечены нечитаемые государственные регистрационные знаки.

В Бурятии пьяный водитель совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. Двухмесячная девочка скончалась в машине скорой помощи. 19-летнего юношу госпитализирован. По факту аварии возбуждено уголовное дело.