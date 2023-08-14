Роспотребнадзор отменил анкетирование по COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

Роспотребнадзор отменил анкетирование в аэропортах о COVID-19 для прилетающих из других стран. Это следует из постановления ведомства, опубликованного 14 августа на портале правовой информации.

«Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», — говорится в документе, подписанном главным санитарным врачом РФ Анной Поповой.

Таким образом, требование о заполнении анкеты иностранцами, россиянами и лицами без гражданства при пересечении границ РФ отменено.

Выборочное тестирование на коронавирус будут проводить только среди тех, кто прилетел в Россию из стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.

Ранее, 7 августа, специалисты зарегистрировали в России замедление темпов снижения распространенности коронавирусной инфекции.