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Политолог заявил о традиционном нагнетании шпиономании польскими политиками

Политолог Дзермант связал арест двух россиян в Польше по обвинению в шпионаже с будущими выборами
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Польские политики традиционно пользуются нагнетанием шпиономании, чтобы показать собственному населению, как они противостоят угрозе, якобы исходящей от России. Нахождение ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии неприятно Варшаве, поэтому накануне выборов эта тема становится актуальной. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал в понедельник, 14 августа, комментируя арест в Польше двух россиян по обвинению в шпионаже.

Он напомнил, что выборы состоятся в Польше 15 октября.

«Правящей группировке нужно показать, что власть сражается с врагами, поэтому создаются такие инфоповоды. Под этим прикрытием проводятся военные приготовления и передвижение войск на границе с Белоруссией. Также свою роль в этой истерии польских политиков сыграло нахождение вагнеровцев на территории Белоруссии, их это неприятно удивило и дало еще один повод для нагнетания ситуации», — сказал он в беседе с «Абзацем».

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Ранее в этот день глава польского МВД Мариуш Каминьский заявил, что спецслужбы Польши арестовали двух россиян, которые обвиняются в шпионаже, сообщается на сайте kp.ru.

Имена подозреваемых и другие подробности он не уточнил.

В конце июня Агентство внутренней безопасности Польши задержало российского хоккеиста по обвинению в шпионаже, пишет Life.Ru. По версии следствия, он проводил разведку различных объектов в Польше и был сосредоточен на критической инфраструктуре в нескольких регионах.

Спортсмен стал 14-м задержанным в рамках расследования «российской шпионской сети».

15 марта агентство внутренней безопасности Польши сообщило о ликвидации якобы российской шпионской сети. По версии следователей, подпольная группа якобы занималась подготовкой диверсии на польской территории. «Шпионов» задержали после выявления на важных железнодорожных маршрутах скрытых камер, которые снимали происходящее и транслировали кадры в Сеть.

Как позднее, 28 мая, указал сенатор Алексей Пушков, шпиономания и стремление увидеть везде «агентов Москвы» — это неизлечимая болезнь нынешних польских элит. По его словам, еще семь лет назад известный польский политик рассказал ему, что бывший на тот момент глава минобороны страны Антоний Мацеревич был помешан на «русской угрозе».

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