Баба Яга напротив: русская колдунья уступила в прокате Леди Баг

В российском прокате с большим отрывом лидирует мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — 172 млн рублей. Серебро получила «Баба Яга спасает мир» — 82 млн, а бронза досталась «Палычу», собравшему 40 млн. Также в пятерку лидеров вошли хоррор «Два, три, демон, приди!» (39 млн) и «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом (32 млн). «Известия» подводят итоги минувшего уикенда в кино.

Тренд на семейное

Французскую анимацию «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» пока показывают в формате превью, она еще не вышла в полноценный прокат. Это полнометражная лента по сериалу-хиту, который насчитывает уже пять сезонов и имеет несколько международных наград.

Всего кинотеатры посетили 840 тыс. человек, из них 627 тыс. выбрали именно «Леди Баг», чем обеспечили новинке 172 млн рублей кассовых сборов. Мультфильм может похвастаться наибольшим числом сеансов (27 тыс.), приличной средней наработкой (более 6 тыс. рублей на показ), а также самой высокой наполняемостью залов (23 человека). Как объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, эта франшиза популярна не только за рубежом, но и в России, что объясняет такой впечатляющий старт.

— С героями мультфильма выходит много мерча, они невероятно популярны. Полный метр давно ждали, и даже до официального проката в превью-формате анимация лидирует с большим отрывом и с самой внушительной наработкой. Абсолютный зрительский фаворит в семейной нише, объем кассы которого только впереди, — рассказала Ольга Зинякова «Известиям».

Следом за «Леди Баг» идет российский фильм-сказка «Баба Яга спасает мир». Он заработал 82 млн рублей и расположился на второй строчке рейтинга ЕАИС. По количеству зрителей он уступает лидеру проката в два с лишним раза — на «Ягу» сходили 299 тыс. человек. Несмотря на снижение показателей после премьерного уикенда и тяжелую конкуренцию за семейную и детскую аудиторию с французской анимацией, картину еще рано списывать со счетов: впереди у «Бабы Яги» несколько летних уикендов в позиции твердого холдовера, считает Ольга Зинякова.

Замыкает тройку лидеров комедия от автора «Красного призрака» Андрея Богатырева «За Палыча!», ей удалось заработать 40 млн рублей. По средней наработке и наполняемости залов серебряный и бронзовый призеры несильно отличаются: у «Яги» и «Палыча» по 4 тыс. рублей на сеанс, но по 15 и 13 зрителей соответственно.

Демоны, Депп и «Вызов»

Еще одна премьера минувшего уикенда, которая вошла в топ-5 ЕАИС, — хоррор «Два, три, демон, приди!» от студии A24, подарившей зрителям «Реинкарнацию» и «Солнцестояние». Новинка расположилась на четвертой строчке рейтинга, заработав 39 млн рублей при 9,7 тыс. сеансов. Несмотря на отсутствие серьезных конкурентов, картина стартовала чуть ниже ожидаемого. Как объяснила «Известиям» Ольга Зинякова, интерес к жанру сейчас в целом немного ослабел: в приоритете развлекательные форматы и семейное кино, которое позволяет отвлечься и получить приятные эмоции. В среднем один сеанс приносил 4 тыс. рублей и собирал по 12 человек.

Костюмированная историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом замыкает пятерку лидеров российского проката. На фильм Майвенн сходили 75 тыс. зрителей, и заработок составил 34 млн рублей. Несмотря на то что ленту показывают в кинотеатрах уже несколько недель, она продолжает демонстрировать высокие среднюю наработку и посещаемость сеансов. Один сеанс «Жанны Дюбарри» собирал 6,4 тыс. рублей кассы — это самый большой результат во всем топе ЕАИС. Даже короткометражные ленты, с которыми традиционно предсеансовым обслуживанием показывают западные блокбастеры, уступили драме с Деппом.

«Вызов» Клима Шипенко на прошлой неделе преодолел планку в 2 млрд рублей общих кассовых сборов и, судя по всему, покидать топ еще не планирует. В минувший уикенд он заработал 9,5 млн рублей и смог занять шестую строчку. По наработке и наполняемости залов космическая драма держится на уровне лидеров проката и даже обгоняет «Палыча» — по 4,8 тыс. рублей и 14 человек на один показ. При этом у «Вызова» в разы меньше сеансов — 2 тыс. против 10 тыс.

Боевики и триллеры не в почете

Остросюжетное кино тоже потеряло популярность у российских зрителей: южнокорейский боевик «Криминальный город: Разборки в Пусане» занял девятую позицию и заработал всего 5,2 млн рублей. Наработка фильма вторая с конца — только 2,6 тыс. рублей за один сеанс. Меньше только у хоррора «Корабль призраков» (9 млн рублей сборов и седьмое место).

Аналогичная ситуация у «Гипнотика» с Беном Аффлеком — 5 млн рублей и десятое место. У отечественного «Кентавра» тоже не всё гладко: фильм опустился с восьмой на десятую строчку и заработал 3,6 млн рублей. Но, несмотря на небольшие кассовые сборы, обе ленты могут похвастаться неплохой наработкой и наполняемостью залов. У «Гипнотика» — по 6 тыс. рублей и 15 зрителей на один сеанс, а у «Кентавра» — 4,4 тыс. рублей и 14 человек соответственно.