Аграрии Астраханской области собрали около 183 тыс. т овощей
Около 183 тыс. т овощей собрали аграрии Астраханской области к 14 августа. Урожай превышает прошлогодний показатель на 32%.
На текущий момент собрано 108,2 тыс. т томатов, что больше показателя прошлого года на 54%. Кроме того, собрали 16,2 тыс. т лука и 5,8 тыс. огурцов. Аграрии собрали уже около 0,6 тыс. т моркови, что на 54% больше результата прошлого года. Об этом сообщает «Астрахань 24».
Урожай картофеля составляет 178,4 тыс. т, что на 17% больше показателя 2022 года. Бахчевых культур собрали 52,7 тыс. т.
По словам министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслана Пашаева, в 2022 году Астраханская обрасть стала лидирующим регионом России по объему собранного урожая овощей. По итогам сезона собрано 1,5 млн т овощей без учета картофеля и бахчевых культур.
Ранее метеорологи спрогнозировали в Иркутской области высокий урожай картофеля в 2023 году. Развитие растений происходило в благоприятных по теплу и влаге условиях.