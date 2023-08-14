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Политолог прокомментировал заявление Варшавы о вмешательстве ФРГ в выборы в Польше

Политолог Аверьянов усомнился, что Германия может вмешаться в польские выборы
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Фото: TASS/Zuma
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В Евросоюзе хотели бы, чтобы Польшей руководил «свой» человек, но им придется иметь дело с тем, кого выберет польский народ. Об этом 14 августа «Известиям» сказал политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что европейские страны, в частности Германия, вмешиваются во внутренние дела республики.

Как отметил Аверьянов, в Польше полным ходом идет избирательная кампания по выборам в парламент, которые запланированы на 15 октября 2023 года. В связи с этим правящая партия «Право и справедливость» делает ставку на выставление своего главного конкурента, лидера «Гражданской платформы» Дональда Туска, одновременно агентом и Москвы, и Берлина.

«Немецкие власти здесь подливают масло в огонь. Так, недавно немецкий евродепутат Мартин Вебер заявил, что возглавляемая им Европейская народная партия считает партию «Право и справедливость» врагами. В заявлении Вебера нет ничего удивительного, поскольку партия «Гражданская платформа» состоит в Европейской народной партии, и естественно, что однопартийцы поддерживают друг друга», — сказал он.

Но лидеры «Права и справедливости» ухватились за это высказывание и интерпретируют его как вмешательство Германии в выборы в Польше на стороне Туска, подчеркнул политолог.

«Конечно, в Европейском союзе хотели бы, чтобы Польшей руководил их человек, а Дональд Туск был несколько лет председателем Европейского совета. Но тем не менее и Германия, и любая другая страна Евросоюза будет иметь дело с теми властями в Варшаве, которых изберет народ. И я думаю, что после выборов риторика в отношениях Варшавы и Берлина изменится и существенно смягчится», — заключил он.

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9 августа политолог Аверьянов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что предстоящие выборы в Польше будут непредсказуемыми. При этом он отметил, что правящая партия «Право и справедливость» сохранит свое влияние в стране, даже если проиграет.

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