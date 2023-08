Сотрудничавший с Тимбалэндом рэпер Magoo умер в возрасте 50 лет

Американский хип-хоп-исполнитель Мелвин Барклифф, известный под псевдонимом Magoo и сотрудничавший с обладателем премии «Грэмми» рэпером Тимбалэндом, умер в возрасте 50 лет. Об этом 14 августа сообщил исполнитель Digital Black.

«Не могу поверить в это, покойся с миром, Magoo», — написал Digital Black на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Свой пост он проиллюстрировал фотографией альбома 1997 года Welcome to Our World, который записал Тимбалэнд в дуэте с Magoo.

Он причинах смерти рэпера не сообщается.

Музыкальная карьера Magoo началась в 1990-е годы, в то время образовался и его хип-хоп-дуэт с Тимбалэндом. Вместе они записали три альбома. Кроме того, музыкант сотрудничал с такими известными исполнителями, как Мисси Эллиот и Ginuwine.