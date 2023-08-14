В Мытищах задержали подозреваемого в убийстве 20-летней давности

В подмосковных Мытищах задержали мужчину, который подозревается в убийстве и разбойном нападении, совершенном больше 20 лет назад. Об этом 14 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Преступления совершены в октябре 2002 года. На Коровинском шоссе города Москвы двое мужчин остановили попутную машину и попросили водителя за вознаграждение отвезти их в автомастерскую на Дмитровском шоссе и обратно», — приводятся ее слова на сайте «МВД МЕДИА».

На обратном пути один из злоумышленников накинул на шею водителю веревку, а второй нанес удары ножом в грудь. Потерпевший смог выбраться, но один из нападавших догнал и нанес еще один удар.

Преступники угнали машину и скрылись. Пострадавший смог с чужой помощью вызвать полицию и добраться до больницы, но скончался от полученных ран.

«Один из злоумышленников задержан в 2003 году и уже отбыл наказание. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет оперативникам удалось установить местонахождение сообщника. Его задержали в городе Мытищи Московской области», — сообщила Волк.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 162 УК РФ. Задержанный заключен под стражу.

Ранее, 11 августа, стало известно, что Московский городской суд передал в Коптевский районный суд уголовное дело участников коптевской организованной преступной группировки Сергея Замараева и Владимира Бажанова, обвиняемых в бандитизме, незаконном хранении оружия и убийствах, совершенных в 1996 и 1998 годах.