Рубль на анонсе заседания ЦБ по ключевой ставке перешел к росту
Курс доллара на Московской бирже 14 августа упал ниже 100 рублей. Евро понизился до отметки 108,65 рубля.
На 17:19 американская валюта находилась на отметке 99,59 рубля. В то время как на пике 14 августа доллар торговался на 101,75 рубля впервые с 23 марта 2022 года. В то же время юань снизился до 13,66 рубля.
Банк России назначил на 15 августа внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.
Ранее в этот день Центробанк сообщил, что не наблюдает угрозы для финансовой стабильности РФ на фоне ослабления курса рубля. Регулятор уточнил, что действия по денежно-кредитной политике (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия повышения курса для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году.
Также в этот день помощник президента РФ Максим Орешкин предрек нормализацию курса рубля в ближайшее время. Он подчеркнул, что основной причиной ослабления нацвалюты и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика. Орешкин добавил, что для макроэкономической стабильности России такая бюджетная политика не представляет рисков.
До этого, 11 августа, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что поддержку российской нацвалюте может оказать повышение ЦБ ключевой ставки, а также жесткая риторика регулятора.