Реклама
Прямой эфир
Мир
Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью $70 млн
Мир
США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн
Общество
Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для приезжих из-за рубежа
Экономика
Рубль на анонсе заседания ЦБ по ключевой ставке перешел к росту
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Происшествия
Очевидцы сообщили о хлопке в квартире в ЖК на Ходынском бульваре в Москве
Общество
Командира танковой роты ВСУ осудили в ЛНР на 15 лет
Общество
Рабочая группа по СВО направила Путину шестой доклад с итогами работы
Общество
В Энергодаре сообщили об отсутствии проблем с безопасностью на ЗАЭС
Мир
СМИ сообщили о взрыве в Киеве без объявления воздушной тревоги
Общество
Мосгорсуд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Общество
В России дублирование информации на английском в метро станет необязательным
Армия
Российские силы нанесли удар по складам хранения безэкипжаных катеров ВСУ

Брат задержанного за избиение ветерана СВО назвал причины конфликта

ИА Regnum выяснило подробности об избитом в Забайкалье инвалиде — ветеране СВО
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители сели Нерчинский Завод Забайкальского края рассказали журналистам, что боец Михаил Таскин, лишившийся на спецоперации ноги и избитый в начале августа, мог сам спровоцировать конфликт. Об этом сообщило ИА Regnum в понедельник, 14 августа.

Жители села Нерчинский Завод уверены, что слух о невиновном в конфликте Таскине могла распространить его сестра, чтобы выставить брата в положительном свете.

Оказалось, что мужчина неоднократно судим, в том числе и за попытку расстрелять трех человек. Журналисты ИА выяснили, что в 2019 году нетрезвый Таскин устроил стрельбу в центре города с целью убить трех человек, за что получил девять лет колонии.

В 2020 году фигуранта посадили в тюрьму, а в декабре 2022-го его забрали из колонии в ЧВК. На фронте Михаил отслужил два месяца и потерял ногу.

Кроме того, выяснилось, что задержанный за избиение Таскина Иван Зырянов не выступает против спецоперации, он вместе с братом Алексеем уже много лет организовывает патриотические мероприятия.

Таскин же рассказал в полиции и журналистам, что его избили ярые противники СВО, которые хотели наказать инвалида за его участие в специальной военной операции.

По своему желанию: добровольцы СВО получат удостоверения ветерана
Вместе с документом им предоставят льготы и субсидии ветеранов боевых действий

Жители села рассказали журналистам, что мужчина сам провоцировал драку и угрожал всем расправой. По словам очевидцев, за час до конфликта Михаил пришел в кафе, где по-хамски вел себя с персоналом. «Он далеко не святой, как его преподносят. Обычную бытовую драку раздули в политический инцидент», — рассказала местная жительница Наталия.

Подозреваемые просят свидетелей конфликта дать следствию правдивые показания.

«Вы бы знали, как тут все запуганы. Все люди очень боятся давать показания. По всему селу сейчас говорят, что придут вагнеровцы и отомстят за товарища», — рассказал Алексей Зырянов.

О резонансном происшествии 6 августа сообщил губернатор региона Александр Осипов. В кафе между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого по отношению к ветерану СВО стали проявлять агрессию нетрезвые молодые люди.

Полицейские быстро задержали двоих из нападавших, третий сам пришел 14 августа.

По факту избиения ветерана СВО Таскина следственными органами возбуждены два уголовных дела.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023