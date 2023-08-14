Брат задержанного за избиение ветерана СВО назвал причины конфликта

Жители сели Нерчинский Завод Забайкальского края рассказали журналистам, что боец Михаил Таскин, лишившийся на спецоперации ноги и избитый в начале августа, мог сам спровоцировать конфликт. Об этом сообщило ИА Regnum в понедельник, 14 августа.

Жители села Нерчинский Завод уверены, что слух о невиновном в конфликте Таскине могла распространить его сестра, чтобы выставить брата в положительном свете.

Оказалось, что мужчина неоднократно судим, в том числе и за попытку расстрелять трех человек. Журналисты ИА выяснили, что в 2019 году нетрезвый Таскин устроил стрельбу в центре города с целью убить трех человек, за что получил девять лет колонии.

В 2020 году фигуранта посадили в тюрьму, а в декабре 2022-го его забрали из колонии в ЧВК. На фронте Михаил отслужил два месяца и потерял ногу.

Кроме того, выяснилось, что задержанный за избиение Таскина Иван Зырянов не выступает против спецоперации, он вместе с братом Алексеем уже много лет организовывает патриотические мероприятия.

Таскин же рассказал в полиции и журналистам, что его избили ярые противники СВО, которые хотели наказать инвалида за его участие в специальной военной операции.

Жители села рассказали журналистам, что мужчина сам провоцировал драку и угрожал всем расправой. По словам очевидцев, за час до конфликта Михаил пришел в кафе, где по-хамски вел себя с персоналом. «Он далеко не святой, как его преподносят. Обычную бытовую драку раздули в политический инцидент», — рассказала местная жительница Наталия.

Подозреваемые просят свидетелей конфликта дать следствию правдивые показания.

«Вы бы знали, как тут все запуганы. Все люди очень боятся давать показания. По всему селу сейчас говорят, что придут вагнеровцы и отомстят за товарища», — рассказал Алексей Зырянов.

О резонансном происшествии 6 августа сообщил губернатор региона Александр Осипов. В кафе между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого по отношению к ветерану СВО стали проявлять агрессию нетрезвые молодые люди.

Полицейские быстро задержали двоих из нападавших, третий сам пришел 14 августа.

По факту избиения ветерана СВО Таскина следственными органами возбуждены два уголовных дела.