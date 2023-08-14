СМИ сообщили о двух ложных эвакуациях с Эйфелевой башни
Из-за ложных сообщений с молодежного форума jeuxvideo.com о размещении бомбы на Эйфелевой башне в Париже было проведено две эвакуации посетителей. Об этом 14 августа рассказал телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру столицы.
«Парижская достопримечательность была дважды эвакуирована в субботу, 12 августа, из-за угроз взрыва, поступивших на сайт Pharos — платформы, предупреждающей власти о возможных угрозах», — сообщает телеканал.
В субботу утром на форуме jeuxvideo.com один из пользователей написал: «На Эйфелевой башне бомба (не за стеклом). Не спрашивайте, откуда я знаю, нужно как можно скорее эвакуировать окрестности Эйфелевой башни». Однако вскоре данное сообщение вместе с ответами на него было удалено.
По факту данного происшествия было начато расследование с целью выяснения личности автора сообщений. Ему грозит грозит до 2 лет тюрьмы и штраф в размере €30 тыс.
Ранее, в декабре 2022 года, больница Андре-Минье в Версале подверглась кибератаке. В целях безопасности все информационные системы были отключены, прием пациентов ограничили. По данным СМИ, ответственность за инцидент взяла на себя группа хакеров.