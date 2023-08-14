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Новостройки «старой» Москвы у реки за пять лет подорожали в полтора раза

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Число новостроек и проектов реконструкции, находящихся в радиусе 500 м от рек «старой» Москвы, за прошедшие пять лет увеличилось на 72%. При этом средняя цена 1 кв. м в подобных комплексах выросла более чем в полтора раза — на 56,4%, сообщили «Известиям» 14 августа аналитики компаний Regions Development и «Метриум».

Как уточнили эксперты, по итогам июля 2023 года на первичном рынке «старой» Москвы представлено 12 560 квартир и апартаментов в 86 новостройках и проектах реконструкции вблизи рек: в 66 комплексах у Москвы-реки, в 17 ЖК — у Яузы, в трех — у Сходни. Еще пять лет назад число лотов составляло 9350 в 50 проектах у рек. Объем предложения подобного жилья с III квартала 2018-го увеличился на 34,3%, а количество проектов в таких локациях выросло на 72%.

За пять лет изменилось и распределение предложения новостроек у реки по округам города. В настоящее время по числу такого жилья лидируют ЮАО, СЗАО, ЦАО.

«Последние годы прослеживается тенденция на формирование престижных локаций на территориях, прилегающих к воде. Такие районы больше подходят для семейного проживания. Локации у рек гарантируют благоприятную природную среду и живописные панорамы, поэтому застройщики создают в них новые премиальные жилые кластеры», — рассказала коммерческий директор Regions Development Лиля Арцибашева.

По ее словам, тренд на экологический фактор при выборе квартиры стал драйвером освоения земель в городе.

По информации аналитиков, 1 кв. м в столичных новостройках у рек по итогам июля текущего года стоил 515,7 тыс. рублей (в 2018-м — в среднем 329,7 тыс. рублей).

«Средняя цена новостроек в речных локациях превышает среднюю цену по всей «старой» Москве на 6,1%. Это небольшая переплата, учитывая высокую ликвидность жилых комплексов у рек. Такие проекты стремительно дорожают и пользуются высоким спросом, так что квартиры в них можно выгодно и быстро конвертировать в деньги», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, добавив, что городские власти и девелоперы уделяют внимание благоустройству прибрежных территорий.

Пока все в дом: в России впервые за год упали цены на новостройки
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Ранее в этот день эксперты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» сообщили «Известиям», что в первом полугодии 2023-го стоимость жилья в столице и Подмосковье стабилизировалась, в середине лета цены несколько выросли. Но, по их прогнозу, ближе к концу текущего года стоимость квартир может снизиться.

7 августа аналитики компании «Метриум» рассказали, что в августе застройщики в Москве стали чаще предлагать покупателям квартиры в готовых домах, число такого жилья выросло на 35% с начала года.

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