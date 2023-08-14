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Лидер польской оппозиции раскритиковал эффективность заграждения от Белоруссии

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Лидер польской оппозиции, бывший премьер-министр Дональд Туск подверг сомнению эффективность забора, возведенного на границе с Белоруссией. Об этом он заявил 14 августа в X (бывшем Twitter).

«Поскольку каждый день через забор Блащака в Польшу проникает рекордное количество мигрантов, правильный вопрос должен звучать так: «Вы за то, чтобы построить настоящий барьер на границе с Белоруссией?» — написал Туск.

Так он ответил на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что на национальном референдуме следует поднять вопрос о ликвидации существующего заграждения между двумя странами.

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Ранее в этот день сообщалось, что граждане из почти 50 государств пытались с начала года нелегально перейти белорусско-польскую границу. С января было зарегистрировано около 20 тыс. попыток нелегального перехода границы. Только 13 августа границу пытались пересечь 159 нарушителей, среди которых граждане Турции, Эфиопии, Индии, Непала.

В 2023 году отмечен существенный рост незаконных пересечений границы с Белоруссией мигрантами. На этом фоне 11 августа погранстража Польши применила водометы против мигрантов. Как отмечалось, в тот день в страну пытались нелегально проникнуть 106 человек, в частности граждане Конго, Эритреи, группа агрессивных иностранцев форсировала границу.

Ранее, 5 августа, белорусский Госпогранкомитет сообщил, что польская погранохрана вытеснила двух беженцев на территорию Белоруссии. При этом после издевательств со стороны польских силовиков один из них скончался.

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