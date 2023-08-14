Трое детей и один взрослый получили ожоги из-за взорвавшегося дезодоранта

Один взрослый и трое детей получили ожоги после взрыва подожженного баллончика от дезодоранта в Саратовской области. Об этом 14 августа сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в поселке Шиханы-2, входящем в город Вольск. В квартире собрались курившие взрослые, у которых было мусорное ведро с обрезками тряпок и пустым баллончиком. В один момент ткань загорелась, и пустой дезодорант взорвался.

Ожоги 1-й и 2-й степени получил мужчина 1986 года рождения и дети 2018, 2020 и 2021 годов рождения. Угрозы их жизни нет.

Ранее, 10 августа, баллончик дихлофоса взорвался в квартире на улице Гарибальди в Москве. Произошла разгерметизация баллончика дихлофоса с последующим возгоранием на площади 0,5 кв. м. В результате взрыва никто не пострадал.