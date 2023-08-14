В России дублирование информации на английском в метро станет необязательным
Согласно проекту приказа Минтранса РФ, с российских регионов снимут требования о дублировании информации на английском языке в метро и на других видах внеуличного транспорта. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства 14 августа.
«Требования к перевозчикам по информированию пассажиров внеуличного транспорта (метрополитен, фуникулер, канатная дорога, монорельс) на английском языке были включены в Типовые правила пользования внеуличным транспортом как обязательные в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Основная цель этой нормы заключалась в помощи иностранным гостям ориентироваться в метрополитенах городов, принимающих у себя матчи ЧМ», — объяснили там.
В пресс-службе указали на то, что проект приказа не отменяет и не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке.
«Наоборот, с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости. После утверждения приказа Минтранса принятие решение о дублировании информации на английском языке будет передано на уровень субъектов Российской Федерации и может быть предусмотрено региональными правилами пользования внеуличным транспортом», — добавили в ведомстве.
При этом уточняется, что власти российских регионов будут самостоятельно принимать решения о необходимости дублирования информации на иностранном языке в зависимости от территориальных особенностей и проводимых различных мероприятий.
Ранее, в конце мая, сообщалось, что депутаты гордумы Краснодара поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках. Исключение составят только уже зарегистрированные товарные знаки. Изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года и коснутся в том числе вывесок нестационарных торговых объектов и остановочных комплексов, отмечалось в сообщении на сайте горадминистрации.