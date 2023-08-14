Реклама
Прямой эфир
Мир
Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью $70 млн
Мир
США выделили Украине дополнительную военную помощь на $200 млн
Общество
Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для приезжих из-за рубежа
Экономика
Рубль на анонсе заседания ЦБ по ключевой ставке перешел к росту
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Происшествия
Очевидцы сообщили о хлопке в квартире в ЖК на Ходынском бульваре в Москве
Общество
Командира танковой роты ВСУ осудили в ЛНР на 15 лет
Общество
Рабочая группа по СВО направила Путину шестой доклад с итогами работы
Общество
В Энергодаре сообщили об отсутствии проблем с безопасностью на ЗАЭС
Мир
СМИ сообщили о взрыве в Киеве без объявления воздушной тревоги
Общество
Мосгорсуд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Общество
В России дублирование информации на английском в метро станет необязательным
Армия
Российские силы нанесли удар по складам хранения безэкипжаных катеров ВСУ

В России дублирование информации на английском в метро станет необязательным

Минтранс: с регионов снимут требования о дублировании на английском в метро
0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно проекту приказа Минтранса РФ, с российских регионов снимут требования о дублировании информации на английском языке в метро и на других видах внеуличного транспорта. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства 14 августа.

«Требования к перевозчикам по информированию пассажиров внеуличного транспорта (метрополитен, фуникулер, канатная дорога, монорельс) на английском языке были включены в Типовые правила пользования внеуличным транспортом как обязательные в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Основная цель этой нормы заключалась в помощи иностранным гостям ориентироваться в метрополитенах городов, принимающих у себя матчи ЧМ», — объяснили там.

В пресс-службе указали на то, что проект приказа не отменяет и не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке.

«Наоборот, с субъектов снимаются излишние требования о дублировании информации там, где в этом нет необходимости. После утверждения приказа Минтранса принятие решение о дублировании информации на английском языке будет передано на уровень субъектов Российской Федерации и может быть предусмотрено региональными правилами пользования внеуличным транспортом», — добавили в ведомстве.

При этом уточняется, что власти российских регионов будут самостоятельно принимать решения о необходимости дублирования информации на иностранном языке в зависимости от территориальных особенностей и проводимых различных мероприятий.

Язык — норм: ошибки и англицизмы в речи начнут контролировать
Какие поправки в закон одобрила Госдума в борьбе за чистоту русского языка

Ранее, в конце мая, сообщалось, что депутаты гордумы Краснодара поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках. Исключение составят только уже зарегистрированные товарные знаки. Изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года и коснутся в том числе вывесок нестационарных торговых объектов и остановочных комплексов, отмечалось в сообщении на сайте горадминистрации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023