IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ

IIHF отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером Иваном Федотовым на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом говорится 14 августа в сообщении на сайте федерации.

В организации добавили, что соглашение игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» остается действительным. Контракт с американским клубом заключен на сезон-2023/24, установлено в ходе разбирательство.

«Соответственно, IIHF установила, что Иван Федотов нарушил контракт профессионального игрока в соответствии со статьей II.4.1 Регламента международных трансферов, когда подписал контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/24», — отметили в федерации.

Отмечается, что спортсмену дали две недели на возвращение в «Филадельфия Флайерз» или на получение освобождения от клуба, однако он не предпринял никаких действий.

На основании этого спортсмен дисквалифицирован на четыре месяца на участие в официальных национальных и международных играх во время игровых периодов. Дисквалификация начинает действовать 1 сентября 2023 года.

Также уточняется, поскольку ЦСКА знал о контракте игрока с НХЛ и не доказал федерации, что не побудил хоккеиста к нарушению контракта профессионального игрока, федерация также наложила санкции и на ЦСКА.

Клубу запретили международные трансферы на один сезон. Ограничения вступили в силу 11 августа 2023 года и будут действовать до 10 августа 2024-го.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», в мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после этого прошел срочную службу в рядах Российской армии.

В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.