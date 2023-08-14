Некоторые небольшие страны «в новую эру агрессивной промышленной политики» оказались не в состоянии конкурировать с крупнейшими мировыми экономиками. В частности, как пишет 14 августа американская газета The Wall Street Journal (WSJ), к аутсайдерам стали относиться даже такие развитые страны, как Великобритания и Сингапур.

«В то время как крупнейшие экономики мира предлагают огромные субсидии и протекционизм, стремясь завоевать «отрасли будущего», небольшие страны — от Великобритании до Сингапура — остаются позади», — пишут журналисты газеты.

Издание объясняет, что в США поток капитала в настоящее время обеспечивают новые налоговые кредиты для производства аккумуляторов, оборудования для солнечной энергетики и других зеленых технологий. Страны Евросоюза (ЕС) в то же время пытаются формировать собственный пакет поддержки возобновляемой энергии. Япония, в свою очередь, также планирует занять $150 млрд для инвестиций в зеленые технологии. Также все эти страны стремятся стать менее зависимыми от Китая, у которого имеется явное преимущество в данной отрасли.

А вот промышленно развитым Великобритании и Сингапуру не хватает средств, чтобы конкурировать с крупнейшими экономическими блоками, так как они сталкиваются с ограничениями в финансировании со стороны правительств своих стран, что мешает им поддерживать технологии будущего. Под угрозой находятся и такие развивающиеся рынки, как Индонезия, пишет WSJ. Эта страна также имеет потенциал для развития зеленых технологий, но не имеет для этого поддержки правительства.

Ранее, 9 августа, в палате лордов парламента Соединенного Королевства «Известиям» рассказали, что ряд британских компаний недоволен санкционной политикой Лондона в отношении России. Поскольку в результате под ударом вопреки западным ожиданиям оказалась не только РФ, но и сами инициаторы санкционного давления.

До этого, 4 августа, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что инфляция в Великобритании находится на самом высоком уровне среди развитых государств и снижается медленно, особенно базовая инфляция, в большей мере связанная с рынком услуг. Общая инфляция в июне замедлилась до 7,9% (год к году) после 8,7% (год к году) в мае.

Ранее, 28 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны вели недальновидную политику, начав пренебрегать углеводородами, что привело к удорожанию ресурсов, и эта ошибка перевернула рынки. Такие действия в конечном итоге отразились на стоимости удобрений. Первопричина этого, заявил российский лидер, в фундаментальных ошибках индустриально развитых стран в финансовой и энергетической политике.