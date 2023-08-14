Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для приезжих из-за рубежа
Для приехавших в Россию из-за границы отменено анкетирование о COVID-19. Соответствующее постановление главного санитарного врача опубликовано 14 августа на официальном портале правовой информации.
«Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», — говорится в документе.
Таким образом снимается требование об обязательном заполнении анкеты иностранцами и лицами без гражданства при пересечении границ РФ. Россияне, прибывшие в страну воздушным путем, также освобождаются от заполнения документа.
Также постановление ввело выборочное тестирование на COVID-19 среди приехавших на территорию России из стран, где отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. До этого выборочное тестирование проводилось среди прибывших из всех стран.
Новость дополняется