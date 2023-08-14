ЦБ установил официальный курс доллара на 15 августа в размере 101,04 рубля
Центральный банк установил официальный курс доллара на вторник, 15 августа, который составит 101,0399 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Рост американской валюты отмечается на 2,83 рубля.
Курс евро составляет 110,6847 рубля, а юаня — 13,8741 рубля.
Утром в понедельник, 14 августа, курс доллара на Мосбирже поднялся выше 101 рубля, а курс евро превысил 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.
Также 14 августа помощник президента РФ Максим Орешкин предрек нормализацию курса рубля в ближайшее время. Он подчеркнул, что основной причиной ослабления нацвалюты и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика. Орешкин добавил, что для макроэкономической стабильности России такая бюджетная политика не представляет рисков.