Реклама
Прямой эфир
Мир
Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью $70 млн
Мир
СМИ узнали о включении США дронов MQ-9A в пакет военной помощи Тайваню
Общество
Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для приезжих из-за рубежа
Экономика
ЦБ не увидел угроз для финансовой стабильности РФ в текущей динамике курса рубля
Мир
СБУ заявила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
Мир
CNN указал на неизменность позиции Сербии по отношению к России
Мир
МИД КНР заявил о поддержании стратегического диалога между Путиным и Си Цзиньпином
Общество
Командира танковой роты ВСУ осудили в ЛНР на 15 лет
Общество
Рабочая группа по СВО направила Путину шестой доклад с итогами работы
Экономика
Доллар поднялся выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года
Общество
Мосгорсуд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Экономика
Курс евро превысил 111 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
В Дагестане спасли оказавшуюся на подоконнике 9-го этажа двухлетнюю девочку

Эксперт оценил последствия отключения Mercedes российских дилеров от своего ПО

Автоэксперт Солдатов: из-за отключения Mercedes от ПО сроки ремонта увеличатся
0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первое, чего стоит ожидать владельцам автомобилей марки Mercedes, после того как немецкий концерн принял решение отключить российских дилеров от своего программного обеспечения (ПО), — увеличение срока ремонта. О других возможных последствиях 14 августа рассказал автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

«Первое, чего стоит ожидать владельцам автомобилей марки Mercedes, — увеличение срока ремонта. ПО производителей позволяло проводить быструю диагностику автомобиля и получать каталог деталей, которые необходимо поменять или заказать. Теперь эта функция отсутствует, и по факту дилерам придется возвращаться в «древние» времена и опытным путем искать поломки», — рассказал Солдатов.

Во-вторых, по его словам, многие современные машины имеют высокотехнологичные элементы, которые требуют обновления. Причем некоторые обновления критичны, так как касаются работы внутренних систем автомобиля. В результате принятого решения их установка будет либо заблокирована, либо осуществлять ее будут с помощью сторонних программ.

«И в третьих, подобный шаг со стороны немецкого концерна может подстегнуть к полному ограничению своего софта другие компании. И это проблема, так как в настоящее время движущийся парк в России становится старше и требует более частого обслуживания», — добавил Солдатов.

Старое поманят: б/у запчасти разрешат использовать в ремонте по ОСАГО
Скажется ли это на безопасности и улучшит ли ситуацию с восстановлением авто

О том, что немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских ПО, «Известия» со ссылкой на представителей компании сообщили ранее в этот день.

Mercedes-Benz ушел из России в конце октября 2022 года. Его активы, в том числе завод в Подмосковье, выкупил ГК «Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов, который обслуживает премиальные и люксовые машины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023