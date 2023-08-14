Эксперт оценил последствия отключения Mercedes российских дилеров от своего ПО

Первое, чего стоит ожидать владельцам автомобилей марки Mercedes, после того как немецкий концерн принял решение отключить российских дилеров от своего программного обеспечения (ПО), — увеличение срока ремонта. О других возможных последствиях 14 августа рассказал автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

«Первое, чего стоит ожидать владельцам автомобилей марки Mercedes, — увеличение срока ремонта. ПО производителей позволяло проводить быструю диагностику автомобиля и получать каталог деталей, которые необходимо поменять или заказать. Теперь эта функция отсутствует, и по факту дилерам придется возвращаться в «древние» времена и опытным путем искать поломки», — рассказал Солдатов.

Во-вторых, по его словам, многие современные машины имеют высокотехнологичные элементы, которые требуют обновления. Причем некоторые обновления критичны, так как касаются работы внутренних систем автомобиля. В результате принятого решения их установка будет либо заблокирована, либо осуществлять ее будут с помощью сторонних программ.

«И в третьих, подобный шаг со стороны немецкого концерна может подстегнуть к полному ограничению своего софта другие компании. И это проблема, так как в настоящее время движущийся парк в России становится старше и требует более частого обслуживания», — добавил Солдатов.

О том, что немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских ПО, «Известия» со ссылкой на представителей компании сообщили ранее в этот день.

Mercedes-Benz ушел из России в конце октября 2022 года. Его активы, в том числе завод в Подмосковье, выкупил ГК «Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов, который обслуживает премиальные и люксовые машины.