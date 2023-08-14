Автоледи на Lada Granta вылетела в кювет и перевернулась под Тулой
Женщина за рулем автомобиля попала в аварию в Ленинском районе Тулы ранним утром 13 августа, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на 181-м км автодороги М-2 «Крым», отмечает ТСН24. Автоледи 1984 года рождения на Lada Granta не справилась с управлением и вылетела в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.
Пострадала водитель транспортного средства и ее пассажирка 1961 года рождения. На месте происшествия им оказали медицинскую помощь и отпустили.
Ранее в июле сообщалось, что по итогам шести месяцев 2023 года в России зафиксировано 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 181,9% больше, чем за аналогичный период 2022-го.