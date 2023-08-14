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На Украине задержали переправлявшего уклонистов через границу за €5 тыс.

ГБР Украины: задержан правоохранитель, переправлявший уклонистов через границу
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Фото: Telegram
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Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о задержании в Черновцах сотрудника правоохранительных органов, переправлявшего через границу уклонистов. Об этом говорится 14 августа в Telegram-канале ведомства.

Следствие полагает, что «услуги» мужчины обходились желающим избежать мобилизации в €5 тыс.

«Сотрудник вместе с сообщником находили желающих и организовывали их доставку к границе с Румынией. Билет на «такси» до пешего перехода стоил клиентам от €3,5 до €5 тыс.», — отметили в ГБР.

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5 августа ГБР задержало начальника районного военкомата в Киеве по делу об организации нелегального выезда из страны мужчин призывного возраста. Он организовал выезд из страны трех граждан, сумма «вознаграждения» составила $30 тыс.

Ранее, 3 августа, в Ивано-Франковской области Украины был задержан сотрудник военкомата, которого подозревают в изготовлении так называемых белых билетов для подлежащих призыву граждан.

Стоимость такой услуги доходила до $4 тыс.

В конце февраля 2022 года на Украине был введен режим военного положения. На период его действия выезд мужчин из страны в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. 27 июля украинский лидер Владимир Зеленский продлил указ о всеобщей мобилизации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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