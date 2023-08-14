Российский МиГ-29 вынудил норвежский патрульный самолет отойти от границы РФ

Северный флот поднимал истребитель МиГ-29 при приближении к границе РФ самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВС Норвегии. Об этом 14 августа сообщило Минобороны РФ.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — пишет ведомство.

По словам Минобороны, как только российский истребитель приблизился к границе, иностранный самолет сразу же сделал разворот. Таким образом было исключено нарушение Государственной границы РФ.

Министерство уточняет, что полет МиГ-29 был выполнен в строгом «соотвествии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства».

Ранее, 5 августа, сообщалось, что российский истребитель Су-30 был поднят в связи с обнаружением американского беспилотника над акваторией Черного моря. Американский разведывательный беспилотник при приближении Су-30 развернулся от российской границы.

Ранее, 12 июля, истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевом морем патрульный самолет ВВС Норвегии. Государственная граница РФ нарушена не была. Иностранный самолет также выполнил разворот сразу же при приближении российского судна.