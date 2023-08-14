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Карта спецоперации на Украине 14 августа

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 августа можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского в ДНР, уничтожено до 240 украинских военных. На запорожском направлении за сутки ВСУ потеряли более 50 военных, танк, артсистему М777, САУ CEZAR и артустановку Krab.

Также, по его словам, впервые был уничтожен в зоне спецоперации миномет Alakran производства Испании.

Кроме того, в районе Зеленого Гая ВС РФ поразили батарею зенитного ракетного комплекса С-300. ПВО РФ за сутки перехватила два снаряда HIMARS, уничтожила 28 украинских беспилотников.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 246 вертолетов, 5736 беспилотных летательных аппаратов, 430 зенитных ракетных комплексов, 11 291 танк и другие боевые бронированные машины, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5877 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 225 единиц специальной военной автомобильной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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