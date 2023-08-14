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На акции у парламента в Стокгольме подожгли Коран

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Фото: Global Look Press/WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour
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Мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем организовали акцию неподалеку от здания парламента в Стокгольме, Швеции, в ходе которой они подожгли несколько страниц Корана. Об этом 14 августа сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте манифестации.

На площади в Минтторгет собралось около 60 человек, 20 из которых — журналистаы. Организаторы, на которых уже было заведено уголовное дело по факту разжигания вражды, наступали на священную книгу, а затем ее подожгли. Мусульмане, наблюдавшие за акцией, громко кричали, выражая протест против подобных действий. «Жечь книги — это не демократия», — выкрикнули из толпы.

Данная акция была ранее согласована с властями столицы. Демонстрацию охраняла полиция, отделив микроавтобусами организаторов и зрителей. Однако один из наблюдающих все же попытался пройти через ограждения, но сразу же был задержан правоохранительными органами.

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Накануне, 13 августа, МИД Великобритании предупредил своих граждан о растущей террористической угрозе в Швеции. Ведомство призвало своих жителей быть бдительными и осторожными. Как уточнялось, атаки могут быть мотивированы конфликтами в Ираке и Сирии.

С начала 2023 года в Швеции и других странах Европы участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан 21 января. Он сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме. Отмечалось, что акция была согласована с мэрией. В качестве ответа акция протеста прошла у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг.

Так, 21 июля датская ультраправая группировка «Датские патриоты» в Копенгагене провела акцию по сожжению Корана. Члены группировки сожгли Коран у посольства Ирака и растоптали флаг ближневосточного государства. Министерство иностранных дел Ирака осудило акцию.

20 июля постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что проводимые в европейских странах акции с сожжением Корана безосновательны и представляют собой акты вандализма. По его словам, выдаваемые властями стран Европы разрешения на подобные акции не имеют никаких оснований и не связаны с выражением свободы слова.

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