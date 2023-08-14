В зоне СВО впервые уничтожен испанский миномет Alakran

В зоне специально военной операции на Украине впервые уничтожен испанский миномет Alakran. Об этом 14 августа сообщает Минобороны России.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет Alakran производства Испании», — говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил (ВС) России поразила живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 152-х районах. В числе прочего, были ликвидированы три американские артсистемы М777, польская самоходная гаубица Krab и французская самоходная гаубица Caesar.

Ранее в этот день российские военные летчики рассказали военкору «Известий» Наталии Графчиковой, каким образом они ликвидируют военную технику, которую Запад поставляет Киеву. В частности, во время очередного прорыва на ореховском направлении было выпущено пять ракет, каждая из которых попала в цель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.